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Оккупанты обрекают жителей Херсона на голод – Денисова
28 апреля, 15:25
|
Автор:
Виталий Кулак
Людмила Денисова / facebook.com/denisovaombudsman
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Теги:
зерно
голод
Херсонская область
оккупанты
Людмила Денисова
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