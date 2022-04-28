Россияне обстреляли строительный комбинат в Николаевской области - фото
Оккупанты "денацификовали" помещение, которое использовалось исключительно в мирных целях.
Российская армия ударила по строительному комбинату в Николаевской области. Разрушения предприятия показал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале.
Читайте также: Николаев готовится к масштабному наступлению врага – мэрПо словам губернатора, именно так выглядит та самая российская "денацификация". Однако страдают гражданские помещения.
Можно увидеть на кадрах, что в результате обстрелов по комбинату, предприятие серьезно пострадало. О жертвах не сообщается.
Ранее мы писали, что командование РФ расстреливает своих солдат для мотивации воевать. Однако даже это не помогает заставить их идти на верную смерть. Такой же пессимизм и у офицерского состава.
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