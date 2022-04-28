Офицеры РФ расстреливают своих солдат для "мотивации" воевать

В распоряжение СБУ попала переписка российского командира, который жалуется на свою немотивированную армию.

Офицеры РФ начали расстреливать собственных солдат, чтобы "мотивировать" идти в наступление в войне против Украины. Однако и это не помогает воякам России. Об этом рассказал российский командир полка, который воюет под Изюмом Харьковской области, в переписке, оказавшийся в распоряжении СБУ.

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Боевик заявляет в беседе, что его армейцы бояться воевать, поэтому он ничего умнее не придумал, чем мотивировать их расстрелами.

"Мои тоже стали бояться очень. Все устали. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку," - жалуется командир.

Однако признается, что упадок сил и "победного" настроя отмечается и у высшего командования. В голосовых сообщениях рашист делится, что "новенькие" еще хуже предыдущих бойцов.

"Тут у всех уже апатия, уже все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл*дь, паникеров, с ними проблема," - заявил командир полка.

Сам офицер живет тоже мечтами о доме. Однако, понятие семейных ценностей россиянину незнакомо.

"Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется," - отмечает рашист.

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