В Киев прибыл премьер-министр Болгарии

Премьер-министр Болгарии и Президент Украины встретились на Банковой

В Киеве проходит встреча Зеленского и Петкова / EPA / UPG

Сегодня в Киев приехал Кирилл Петков, премьер-министр Болгарии, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Информация о прибытии болгарского политика появилась в официальном Telegram-канале главы государства.

Президент Украины встретил премьер-министр Болгарии возле своей резиденции в столице. После приветствия политики отправились на переговоры.

"Укрзализныця" также опубликовала видео, как болгарский премьер прибыл в Киев.

“Напомним, это тот премьер-министр, который основал кампанию по сбору средств для Украины и призвал граждан пожертвовать месячную зарплату, как это сделал он”, - написали в "Укрзализныци".

Зеленский назвал визит премьера Болгарии важным проявлением солидарности с Украиной и украинским народом.

Напомним, что украинский президент отреагировал на отключение Россией газа для Польши и Болгарии. Президент отметил, что на этой неделе российское руководство начало "новую серию энергетического шантажа европейцев".

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