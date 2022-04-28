РФ шантажирует Европу газом - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Россия рассматривает как оружие не только газ, но и любую торговлю.

Шантаж газом европейцев со стороны РФ свидетельствует о невозможности нормального экономического сотрудничества с Москвой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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Президент отметил, что на этой неделе российское руководство начало "новую серию энергетического шантажа европейцев".

"Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию - очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение любого нормального экономического сотрудничества с Россией", - отметил он.

Зеленский акцентировал на том, что РФ не только газ, но и торговлю в целом рассматривает как оружие.

"Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться. Или воспользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически, или чтобы усилить российскую военную машину, которая рассматривает объединенную Европу как мишень", - подчеркнул президент Украины.

Чем быстрее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем быстрее можно будет гарантировать стабильность европейских рынков, уверен Зеленский.

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.