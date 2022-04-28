На Харьковщине враг обстрелами повредил 45 жилых домов

Из-за обстрелов жилых районов погибли мирные жители

В результате вражеских обстрелов погибли люди. Иллюстративное фото / t.me/synegubov

В Харьковской области за сутки из-за обстрелов российской армией повреждены 45 жилых домов. Об этом сегодня сообщили в Офисе генерального прокурора.

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В Офисе генпрокурора проинформировали, что сегодня ранним утром армия РФ произвела артиллерийский обстрел пгт. Золочев Богодуховского района. Обстрелом были повреждены 15 домов.

Около 10:00 оккупанты обстреляли пгт. Покотиловка Харьковского района. Из-за обстрела двое мужчин погибли, еще семь человек получили ранения. Повреждения получили около 30 жилых домов и школа, как сообщили в ведомстве.

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Напомним, что сегодня также армия РФ нанесла ракетный удар по населенному пункту Харьковского района, из-за чего обвалилось здание. Из-под завалов удалось спасти трех человек, они получили незначительные ранения.

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