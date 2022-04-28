Состоялся обмен пленными: 45 человек едут домой

Удалось освободить украинских защитников и гражданских.

Состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в телеграм-канале.

Сегодня удалось освободить из российского плена 45 украинцев. Среди них 33 военнослужащих: 13 офицеров и 20 солдат, пять из которых ранены.

Также удалось спасти 12 мирных жителей.

Ранее мы писали, что генсек НАТО допускает затяжную войну в Украине. По словам Столтенберга, стоит быть готовыми к конфликту на "месяцы и годы".