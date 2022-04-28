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Столтенберг допускает войну в Украине "на месяцы и годы"

Генсек НАТО отметил, что стоит готовиться к затяжному конфликту.
Столтенберг допускает войну в Украине "на месяцы и годы"
Генсек НАТО предрекает длительную войну. / EPA / UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность, что война РФ с Украиной затянется не только на месяцы, но и на годы. Об этом пишет Sky News.

Генсек отметил, что мир должен быть готов к длительной войне в Украине. 

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Существует абсолютная вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы," - предположил политик. 

Альянс продолжит поставлять военную помощь Украине, в которую войдет перевооружение на современное западное оборудование с устаревшего советского. Также генсек заявил, что НАТО предоставило украинцам военной помощи на сумму около 8 млрд долларов. 

Ранее мы писали, что начальник Генштаба РФ Герасимов лично приехал в Украину воевать. Высшее руководство планирует контролировать наступление российской армии на Изюмском направлении. 

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