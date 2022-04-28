Силы обороны освободили от оккупантов поселок на Харьковщине - Генштаб ВСУ

Наибольшая активность российской армии - на Слобожанском и Донецком направлениях.

Генеральный штаб ВСУ сообщает об оперативной информации на фронте по состоянию на 18:00 28 апреля. Самая большая активность ВС РФ наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Противник продолжает бить ракетами и авиацией по территории Украины с территории Беларуси. Для этого россияне используют аэродром Барановичи.

На Донецком и Таврийском направлениях враг применил огневое поражение позиций ВСУ из РСЗО и артиллерии. Продолжаются авиаудары по Мариуполю. В особенности россияне блокируют подразделения Украины в районе "Азовстали" с целью недопуска их прорыва.

В направлении Донецк-Запорожье враг пытался провести наступление в направлении Нескучного и Времивки, но безуспешно. Идут усиления группировки врага.

Также оккупанты пытались наступить на украинские позиции в направлении Бражковки и Довгенького. Однако без успеха, понесли потери и отошли. Также враг безуспешно пытался оккупировать основные объекты Большой Комышувахи.

Силы обороны Украины освободили от оккупантов поселок Кутузовка Харьковской области.

Неудачными попытками для ВС РФ закончились "захват" Рубежного, Солодкое и Новомихайловка.

Корабли россиян, которые находятся в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Занимаются разведкой и выполняют задания по изоляции района ведения боевых действий.

На Южнобужском направлении успешно отбита попытка штурма РФ в районах Александровки, Таврийского, Ивановки и Заградовки.

Ранее мы писали, что предприятие "Антонов" предупреждает о фейковом сборе денег якобы на восстановление "Мрии". Сейчас "Антонов" только занимается разработкой официальной платформы с реквизитами.