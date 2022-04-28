"Антонов" предупредил о фейковом сборе денег на "Мрию"

Российская армия уничтожила украинский флагман авиации - Ан-225 "Мрия".

Предприятие "Антонов" предупреждает о мошенниках, которые собирают деньги якобы на восстановление самого большого самолета в мире - Ан-225 "Мрия", уничтоженный россиянами в Гостомеле. В ГП отмечают в Фейсбуке, "сбор" не согласован с ними.

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Мошенники проводят сбор на странице an225nft.com. В "Антонов" сообщают, что сайт создан компанией AMEDIA.UA.

"Неизвестная компания собирает деньги, использование которых проследить невозможно. Больше того, по ссылке на сайте указаны разные направления траты денег: в первом - на постройку "Мрии", во втором - "на потребности ВСУ"," - сообщают в компании.

ГП "Антонов" официально заявляет, что не давало согласия на "сбор денег" вышеуказанной фирмой. Компания уже получала донаты на будущую новую "Мрию" и обещает, что деньги пойдут исключительно на Ан-225. Также на предприятии планируют прозрачно демонстрировать, куда тратятся пожертвования.

Сейчас "Антонов" занимается разработкой официальной платформы с реквизитами, где каждый сможет увидеть, сколько удастся накопить на отстройку самого большого в мире транспортного самолета. Также на сайте будет публиковаться информация об использовании средств.

"Не доверяйте неизвестным компаниям! Следите за официальными сообщениями ПК"Укробромпром" и ГП "Антонов" насчет развития программы восстановления Ан-225. Победим и отстроим "Мрию" вместе," - подытожили в компании.

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