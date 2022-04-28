В его автомобиль врезалась машина из кортежа с документами СБУ.

Экс-народный депутат Украины Олег Ляшко попал в аварию в Киеве. В его автомобиль въехала машина из кортежа, который оснащен маячками и с документами Службы безопасности Украины. Об этом политик рассказал в Фейсбуке.

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Известно, что ДТП произошло на перекрестке улиц Набережно-Рыбальской и Электриков. Ляшко сообщил, что бронированные машины нарушили правила дорожного движения, так как проехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками. Из-за этого и произошла авария.

Экс-нардеп ехал из Чернобыля вместе с добровольческим командировочным подразделением. С ним в авто находились еще трое людей. Известно о двух пострадавших. Водитель и Олег Ляшко смогли спастись благодаря подушкам безопасности.

"Еще одна машина, которая нарушала правила – Gelandewagen, сбежала, но есть камеры, можно установить, кто был. Виновник ДТП – какой-то высокий чин – тоже скрылся, не дождавшись полиции," - подчеркивает бывший депутат.

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