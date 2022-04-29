Залужный показал, как освобождали Кухари на Киевщине

Защитники выстояли в неровном бою и вернули Кухари под свой контроль, нанеся врагу сокрушительный удар.

Украинские военнослужащие рассказали об освобождении села Кухари в Иванковском районе на Киевщине, которое было одним из основных направлений российских захватчиков. Соответсвующее видео в четверг, 28 апреля, обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Одним из основных направлений выдвижения российских войск для окружения Киева был населенный пункт Кухари. Противник применял все возможное вооружение, включая авиационные бомбардировки. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины выстояли и вернули Кухари под свой контроль, нанеся врагу сокрушительный удар", - говорится в подписи к ролику.

Ранее Залужный показал кадры боевых действий в селе Мощун на Киевщине, в котором произошла одна из переломных битв за Киев.