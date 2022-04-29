В Украине полностью разрушены 40 больниц - Ляшко

По последним подсчетам, на восстановление разрушенных медучреждений необходимо 13,5 миллиарда гривен.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине 369 больниц повреждены и 39 разрушены полностью. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона в четверг, 28 апреля.

По его словам, сегодня на восстановление разрушенных медучреждений необходимо 13,5 млрд грн.

"Мы не останавливаемся исключительно на восстановлении медицинской инфраструктуры, мы разработали концепты по каждой из деоккупированных областей, которые предусматривают комплексные решения. И восстановление разрушенного, и модернизацию с четким пониманием по кластерности, по классу, что нужно сделать, чем усовершенствовать, чтобы оказывать помощь всем, кто в этом нуждается", - сказал министр.

Ранее захватчики обстреляли больницу Укрпрофздравницы в Славянске. До этого под вражеский огонь попала больница в Северодонецке.