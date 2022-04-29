Войска РФ обстреляли два села под Днепром

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Российские оккупанты сегодня утром, 29 апреля, обстреляли два села в Днепропетровской области. В результате повреждены хозяйственные постройки, сообщил в своем Telegram-канале председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По его совам, в частности, обстрелу подверглись села Большая Костромка и Марьянское. Противник применил реактивные системы залпового огня.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В селах только повреждены хозяйственные постройки.

Нужно отметить, что российские оккупанты уже вторую неделю обстреливают Большую Костромку и Марьянское. С чем это связано – не сообщается. Впрочем, под прицел врага попадают и другие населенные пункты Днепропетровщины.

Между тем, ранее стало известно, что 28 апреля в Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов погибли 3 человека. Еще 4 человека были ранены.

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