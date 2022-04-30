Главе Совбеза РФ Патрушеву сообщили о подозрении

Ему грозит пожизненное заключение за организацию нападения на Украину

Украинская прокуратура объявила подозрение секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву по факту покушения на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Согласно материалам украинских правоохранителей, глава российского Совбеза был активным участником плана по нарушению территориальной целостности Украины. Установлено, что на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля текущего года он публично призывал к необходимости признания Россией фейковых образований "ДНР" и "ЛНР".

Уточняется, что Патрушеву вменяют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей – ч. 3 ст. 110 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное тюремное заключение.

Напомним, на днях Патрушев, которого считают одним из инициаторов начала войны, сделал неоднозначное заявление против дружбы Украины и Запада. По его мнению, Украину ожидает распад на несколько государств.

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