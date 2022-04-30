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Главе Совбеза РФ Патрушеву сообщили о подозрении

Ему грозит пожизненное заключение за организацию нападения на Украину
 |  Автор: Юрий Кобзар
Главе Совбеза РФ Патрушеву сообщили о подозрении
Николай Патрушев / EPA

Украинская прокуратура объявила подозрение секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву по факту покушения на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Согласно материалам украинских правоохранителей, глава российского Совбеза был активным участником плана по нарушению территориальной целостности Украины. Установлено, что на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля текущего года он публично призывал к необходимости признания Россией фейковых образований "ДНР" и "ЛНР".

Уточняется, что Патрушеву вменяют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей – ч. 3 ст. 110 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное тюремное заключение.

Напомним, на днях Патрушев, которого считают одним из инициаторов начала войны, сделал неоднозначное заявление против дружбы Украины и Запада. По его мнению, Украину ожидает распад на несколько государств.

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