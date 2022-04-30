ВСУ контролируют ситуацию на границе с Приднестровьем

Силы обороны продолжают ведение боевых действий по занятому рубежу на Николаевщине и Херсонщине.

Обстановка в приграничных районах, в том числе вдоль непризнанного Приднестровья, контролируется. Вместе с тем, с Черного моря сохраняется угроза ракетных ударов силами кораблей ЧФ РФ. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Отмечается, что украинские войска удерживают свои позиции на территории Николаевской и Херсонской областей. Среди потерь врага ночью – беспилотник Орлан-10 и самоходная гаубица Мста-С.

"Силы обороны продолжают ведение боевых действий по занятому рубежу на Николаевщине и Херсонщине. Противник, не имея успехов в предыдущих замыслах, продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов подходов к собственным позициям, оставленным им населенным пунктам и позициям наших войск", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на захваченных территориях оккупанты планируют масштабное празднование 9 мая, а в оккупированной Каховке даже парад.

Напомним, Украина усилила контроль границы с Приднестровьем.

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