Зеленский и Макрон провели телефонный разговор

Президенты говорили об оборонном сотрудничестве и взаимодействии на пути Украины к членству в ЕС .

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с поезидентом Франции Эммануелем Макроном. Об этом он сообщил в Твиттер.

"Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в ЕС . Признательны за гуманитарную помощь, готовность лечить наших воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по расследованию преступлений РФ", - написал президент.

Как пишут французские СМИ, Макрон в разговоре с Зеленским подтвердил желание активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также напомнил о готовности Франции внести свой вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины.

Также президент Франции пообещал "усилить поддержку Украины оборонительным вооружением и гуманитарной помощью". Ранее в Украину уже были отправлены 615 тонн грузов.

Макрон пообещал, что миссия французских экспертов будет способствовать сбору доказательств для обеспечения работы международного правосудия в отношении преступлений, совершенных в ходе вторжения РФ.

Напомним, Макрон заявил, что Франция поставляет Украине ракеты и гаубицы.

Также сообщалось,что жандармы из Франции будут расследовать военные преступления РФ под Киевом.

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