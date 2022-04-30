Украина получит от Дании БТР Piranha III и тяжелые минометы - СМИ
Дания передаст Украине колесные бронетранспортеры Piranha III. Об этом сообщает датское издание OLFI.
Отмечается, что будут переданы 25 бронетранспортеров в версии 8х8.
Piranha - семейство колесных БТР, разработанных швейцарской компанией MOWAG. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире. В настоящее время армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.
Кроме того, Дания передаст Украине 50 гусеничных бронетранспортеров M113 и тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них.
Бронетранспортеры типа М113 имеют, помимо прочего, более мощные двигатели, новое оборудование и более мощную броню.
Напомним, в Украину прибудет оружие из США. Новая партия вооружений будет включать 155-мм гаубицы, снаряды к ним, беспилотники Феникс и радары.
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