Украина получит от Дании БТР Piranha III и тяжелые минометы - СМИ

Piranha - семейство колесных БТР, разработанных швейцарской компанией MOWAG. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире.

Дания передаст Украине колесные бронетранспортеры Piranha III. Об этом сообщает датское издание OLFI.

Отмечается, что будут переданы 25 бронетранспортеров в версии 8х8.

Piranha - семейство колесных БТР, разработанных швейцарской компанией MOWAG. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире. В настоящее время армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.

Кроме того, Дания передаст Украине 50 гусеничных бронетранспортеров M113 и тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них.

Бронетранспортеры типа М113 имеют, помимо прочего, более мощные двигатели, новое оборудование и более мощную броню.

Напомним, в Украину прибудет оружие из США. Новая партия вооружений будет включать 155-мм гаубицы, снаряды к ним, беспилотники Феникс и радары.

Германия объявит о передаче Украине зенитных СУ Gepard - СМИ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet