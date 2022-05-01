На Одесчине и Николаевщине гремели взрывы: Известна причина

Российские оккупанты пытались совершить разведку и нанесли удар.

Утром воскресенья, 1 мая, в Николаевской области были слышны взрывы. Затем они гремели в Одесской области. Руководители регионов уже сообщили о причинах.

Николаевская область

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Так, местные жители сообщали в соцсетях, что в одном из районов Николаева были слышны взрывы, после чего появился большой столб дыма.

Виталий Ким, глава Николаевской области, эту информацию подтвердил и опубликовал соответствующие снимки.

"Оккупанты против украинских удобрений", – подписал он фото со столбом дыма оранжевого цвета.

Затем Ким написал, что воздух был проверен на наличие вредных веществ. Выяснилось, что все в порядке.

"Облако уже белое. Проверяем состав воздуха… Селитра/нитроаммофоска. Воздух чистый", – сообщил он.

Последствия взрывов в Николаевской области / t.me/mykolaivskaODA

Одесская область

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Спикер местной ОГА Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что в Одессе слышны взрывы. По предварительной информации, работали украинские системы ПВО.

В свою очередь в Оперативном командовании Юг объяснили, что украинским защитникам удалось сбить беспилотник-разведчик российских террористов.

"Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу бесповоротно", – говорится в публикации издания "Суспільне".

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли серьезный удар по временно оккупированному рашистами острову Змеиный.

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