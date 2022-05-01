Зеленский обратился к российским солдатам

Украинский лидер заявил, что командование армии РФ готовится к большим потерям, поэтому продолжается набор новых людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в субботу, 30 апреля, призвал военных российской армии не идти воевать против украинцев и погибнуть, а остаться дома и выжить.

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"Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям. В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей. Со слабой мотивацией. Со слабым боевым опытом. Они просто хотят добрать нужное количество. Чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения", - сказал глава государства на русском языке.

Он подчеркнул, что командование армии РФ прекрасно понимает, что в ближайшие недели еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены.

"Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые "плановые" потери ожидаются генералами", - отметил Зеленский.

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В связи с этим он заявил, что каждый российский военный может спасти свою жизнь: "Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле".

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 23 500 своих военных.

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