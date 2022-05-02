Войска РФ хотят захватить Северодонецк – глава ОВА

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Луганской области российские оккупанты ведут наступление на Рубежное, чтобы потом захватить Северодонецк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, российские оккупанты также пытаются улучшить свое положение в районе Попасной.

В целом за минувшие сутки, 1 мая, в Луганской области украинские бойцы отбили 10 атак российских оккупантов. При этом уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем и 38 боевых бронированных машин оккупантов.

Напомним, российские оккупанты хотят полностью захватить Луганскую область. С этой целью в конце апреля они начали там большое наступление. Такие же планы они вынашивают и в отношении Донецкой области. Бойцы ВСУ и Сил территориальной обороны ведут оборонительные бои. Врагу удалось достичь некоторых успехов, но при этом они понесли большие потери в личном составе и военной технике.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе российские оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери.

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