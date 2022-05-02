Зеленский оценил вероятность ядерного удара оккупантов по Украине

Об этом он рассказал в своем интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

Президент Владимир Зеленский на 100% не может сказать, что Россия не применит ядерное оружие против Украины. Об этом он рассказал в своем интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

По его словам, от политического и военного руководства России можно ожидать любого решения. Поэтому Зеленский на 100% не уверен, что войска РФ не применят против Украины ядерное оружие.

Зеленский считает, что за войну, развязанную против Украины и за военные преступления российских солдат, несет ответственность не только руководство РФ, но и все россияне. По его словам, Путин "подобрал старую жвачку" и дал россиянам, чтобы они поверили, что западные страны против них.

Напомним, российские оккупационные войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Они пытались захватить Киев и Харьков, но их остановили. Сейчас российские оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и пытаются полностью захватить Донбасс.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе российские оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери.

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