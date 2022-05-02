В Донецкой области оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов

В результате вражеских обстрелов повреждено 35 гражданских объектов.

В Донецкой области российские оккупанты вчера, 1 мая, обстреляли 11 населенных пунктов, повредив при этом 35 гражданских объектов. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, под прицел врага попали Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Угледар, Бахмут, Очеретино, Маяки, Яровая, Переездное, Владимировка, Райгородок. Российские оккупанты для обстрелов использовали крылатые ракеты, авиацию, реактивные системы залпового огня, танки и артиллерию.

В результате вражеских ударов повреждено 35 объектов инфраструктуры, в том числе жилы дома, фермерское хозяйство и зернохранилище.

Напомним, российские оккупанты хотят полностью захватить Донецкую область. С этой целью в конце апреля они начали там большое наступление. Бойцы ВСУ ведут оборонительные бои. Врагу удалось достичь некоторых успехов, но при этом они понесли большие потери в личном составе и военной технике.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе российские оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua