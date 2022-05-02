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Украина ожидает в 6 пакете санкций нефтяное эмбарго - Ермак

Евросоюз финализирует санкционный пакет, на который в Офисе президента ставят большие надежды.
Украина ожидает в 6 пакете санкций нефтяное эмбарго - Ермак
Европа становится менее зависимой от топлива РФ. / Сеть

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Евросоюзе сейчас финализируют 6 пакет санкций. Украина ожидает в нем увидеть нефтяное эмбарго. Политик приводит статистику, которую предоставляет издание Spiegel.

В медиа подсчитали, что Германия стала менее зависимой от энергоресурсов РФ. По сравнению с 2021 годом, зависимость от российской нефти упала до 12% с прошлогодних 35%. Часть импорта вражеского газа с 55% упало до 35%. Зависимость от российского угля упала с 50% до приблизительно 8%. 

К слову, ранее Евросоюз постановил запрет на импорт угля РФ. 

Говоря о Германии, то в парламенте заявляли, что не против нефтяного эмбарго. Таким образом Россия будет лишена энергетического оружия.

Ранее мы писали, что американский генерал подчеркнул, что армия РФ "не вторая даже в Украине". Полный провал российской армии связывают с коррупцией ее Минобороны.  

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