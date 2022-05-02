Генерал США о российской армии: "Не вторая даже в Украине"

Россияне "провалились" по многим параметрам, особенно в сфере коррупции, говорит он.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес высказался о "мощи" российской армии, которую раньше называли "второй армией мира". Как оказалось, она не вторая даже в Украине, сказал военачальник в эфире телемарафона.

Читайте также: На территории РФ действует легион Свобода России - Арестович

"Бесспорно, Россия не имеет вторую армию мира. Она вряд ли даже является второй армией в Украине. Они провалились по многочисленным параметрам", – говорит американский генерал.

По его словам, весь мир увидел огромный уровень коррупции в России, и особенно в ее Минобороны.

Вина за состояние российских войск лежит на Владимире Путине и министре обороны Сергее Шойгу, который занимает свой пост уже 8 лет, отмечает Ходжес.

"Министр обороны показал настолько впечатляюще плохой результат, мне странно, что он до сих пор имеет свою работу", – подчеркнул он.

Читайте также: Подоляк о "достижениях" России: "Национальная идея – украсть унитаз"

Россияне не смогли добиться никаких побед, учитывая преимущество их флота и воздушных сил, количественных преимуществ.

"Флот, как выяснилось, не лучше от армии, а пилоты не хотят летать в Украину, потому что у них нет тренировок, нет опыта борьбы в таких условиях", – резюмировал генерал США.

Напомним, ранее российскую "вторую армию мира" высмеивал и президент Чехии Милош Земан.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.