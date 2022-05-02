В Мариуполе началась эвакуация мирных жителей - советник мэра

Посадка в автобусы была назначена на 7:00.

Сегодня, 2 мая, был согласован гуманитарный коридор из блокадного Мариуполя. Посадка в автобусы началась в 7:00 утра. Советник мэра Петр Андрющенко в эфире "Радио Свобода" подтвердил, что эвакуация началась.

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Андрющенко отметил, что в мэрии подтверждают, что автобусы выехали из Мариуполя. Также при поддержке ООН и "Красного Креста" будут дополнительные остановки в Мангуше и Бердянске. Разрешено присоединяться к колонне своим транспортом.

"Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье, которых не пропускают оккупанты, сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье," - отметил советник мэра.

Помимо коридоров, Андрющенко подтверждает, что ночью рашисты вновь обстреляли "Азовсталь". Однако утром обстрелы стихли.

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