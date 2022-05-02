Премьер Венгрии Виктор Орбан попал в базу "Миротворца"

Причиной откровенно прокремлевской позиции Орбана может быть наличие у Москвы компромата на него

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, попал в базу сайта "Миротворец". Составители базы считают главу венгерского правительства "пособником российских военных преступников" и "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан".

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"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский пропагандист. Сотрудничество с российским агрессором", — говорится в досье на Орбана.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан не только отказался помочь украинцам вооружениями, но также запретил транзитные поставки оружия из других стран через территорию Венгрии. Также Орбану вменяют категорический отказ от введения эмбарго на российские нефть и газ.

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"В 90-х годах, тогда молодой еще политик Виктор Орбан мог попасть на крючок российских спецслужб, когда взял 1 млн немецких марок на выборы от российского криминального авторитета Семена "Севы" Могилевича. Момент передачи денег якобы попал на камеру, которую Могилевич передал российской власти", - отмечают на "Миротворце".

Напомним, ранее украинский МИД жестко раскритиковал позицию Будапешта. Венгрия поощряет РФ к новым зверствам против украинцев, считают дипломаты.

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