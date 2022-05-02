В МВД оценили возможность нападения войск РФ на Молдову

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Для того, чтобы Россия напала на Молдову, вероятность чего не исключается, российские войска должны на самолетах пролететь через территорию Украины. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает РБК-Украина.

Денисенко также не исключает, что теоретически войска РФ могут вылететь из Крыма на военно-транспортных самолетах и вертолетах, и высадить десант в Приднестровье.

Напомним, ранее в одном из британских изданий появилась информация, что Кремль разработал план нападения на Молдову. Утверждается даже, что Путин уже принял решение о вторжении в Молдову. Якобы после захвата этого государства российским войскам будет проще оккупировать полностью Украину.

В самой России отрицают наличие плана вторжения в Молдову, что, впрочем, не удивительно.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе российские оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.