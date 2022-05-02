Жители Луганщины не хотят эвакуироваться – глава ОВА

2 мая в безопасные районы вывезли всего 20 жителей Луганской области.

Жители Луганской области отказываются от эвакуации, несмотря на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов со стороны российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сегодня, 2 мая, в безопасные районы вывезли всего 20 жителей Луганской области (18 – жители Лисичанска и 2 – жители Северодонецка). Для тех, кто остается, привозят гуманитарные грузы.

Гайдай подчеркнул, что из большинства населенных пунктов Луганщины эвакуация мирных жителей затруднена из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. В том числе затруднена эвакуация из Попасной, которую штурмуют оккупанты.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, перед российскими оккупантами поставлена задача полностью захватить Донецкую и Луганскую области. С конца апреля они усилили наступление на Донбассе, но добились минимального успеха.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе российские оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери.

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