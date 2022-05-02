Мобилизацию могут продлить после 24 мая – ВС Украины

Такое заявление сделал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

В Украине, которая уже больше двух месяцев сражается с российскими оккупантами, могут продлить всеобщую мобилизацию после 24 мая 2022 года. Такое заявление 2 мая во время брифинга сделал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, мобилизация сейчас сбавила темпы, но ее количественно-качественные показатели полностью выполнены и она идет по плану.

Горбач отметил, что сейчас проводится доукомплектование, пополнение воинских частей личным составом.

Что же касается продления всеобщей мобилизации после 24 мая, то это будет зависеть от положения на передовой. Горбач такую возможность не исключил.

Напомним, российские оккупационные войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас они пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Бойцы ВСУ ведут оборонительные бои.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе российские оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери.

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