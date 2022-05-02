17-летний житель Славянска переметнулся на сторону оккупантов

Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В Славянске правоохранители задержали 17-летнего местного жителя, который добровольно передавал российским оккупантам информацию про ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным досудебного следствия, 17-летний юноша через мессенджер в Telegram передавал представителю страны-агрессора информацию про то, где располагаются подразделения Вооруженных сил Украины, про их передвижения. Оккупанты использовали эту информацию против украинских защитников.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Между тем, ранее стало известно, что в Закарпатской области предателя, сотрудничавшего с российскими оккупантами, разоблачили при помощи полиграфа.

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