Россияне ломают технику, чтобы не воевать с украинцами - перехват СБУ

Родители боевиков поддерживают идеи детей-отказников, так как "целей останутся".

Российские военные ломают собственную бронетехнику, чтобы не воевать с украинцами. Об этом стало известно из перехваченного СБУ телефонного разговора, в котором солдат РФ рассказывает отцу о последнем танке в своем полку.

Оккупант рассказал, что в начале вторжения в их полку было 10 танков, однако в ходе боев остался всего один. Однако боевики решили его сломать сами, чтобы не ехать на передовую.

"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три "двухсотых" и многовато "трёхсотых" в тяжелом состоянии," - делится боевик.

Родитель переспросил, значит ли это то, что его сыну не на чем воевать. Когда услышал положительный ответ, то отец остался доволен.

"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь," - отреагировал россиянин.

Ранее мы писалио потерях россиян в войне по состоянию на 2 мая. Рашисты стали беднее на 1048 танков и еще тысячи других видов бронетехники. 23 800 личного состава стали "двухсотыми".