ВСУ успешно уничтожают войска РФ: Потери уже составили 23 800 человек
А количество сбитых украинскими защитниками самолетов врага уже приближается к 200.
ВСУ продолжают успешно уничтожать российских оккупантов. Их потери в живой силе составляют уже 23 800 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
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Так, общие боевые потери захватчиков с момента полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, по 2 мая составляют:
- 23 800 человек личного состава (+300 за прошедшие сутки).
- 1 048 танков (+22 за сутки)
- 2 519 боевых бронированных машин (+48)
- 459 артиллерийских систем (+8)
- 151 единиц реактивных систем залпового огня (+1)
- 80 средств противовоздушной обороны
- 194 самолета (+2)
- 155 вертолетов
- 1 824 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+28)
- 271 беспилотник оперативно-тактического уровня (+26)
- 38 единиц спецтехники (+6)
- 84 крылатые ракеты
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В Генштабе подчеркивают, что больше всего потерь на протяжении прошедших суток противник нес на Изюмском направлении.
Напомним, ранее ВСУ показали видео успешной операции на Харьковщине.
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