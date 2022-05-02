ВСУ успешно уничтожают войска РФ: Потери уже составили 23 800 человек

А количество сбитых украинскими защитниками самолетов врага уже приближается к 200.

ВСУ продолжают успешно уничтожать российских оккупантов. Их потери в живой силе составляют уже 23 800 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Читайте также: Арестович дал оценку возможной всеобщей мобилизации в РФ

Так, общие боевые потери захватчиков с момента полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, по 2 мая составляют:

23 800 человек личного состава (+300 за прошедшие сутки).

1 048 танков (+22 за сутки)

2 519 боевых бронированных машин (+48)

459 артиллерийских систем (+8)

151 единиц реактивных систем залпового огня (+1)

80 средств противовоздушной обороны

194 самолета (+2)

155 вертолетов

1 824 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+28)

271 беспилотник оперативно-тактического уровня (+26)

38 единиц спецтехники (+6)

84 крылатые ракеты

Читайте также: Президент Чехии высмеял Путина и его "вторую армию мира"

В Генштабе подчеркивают, что больше всего потерь на протяжении прошедших суток противник нес на Изюмском направлении.

Напомним, ранее ВСУ показали видео успешной операции на Харьковщине.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.