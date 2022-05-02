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ВСУ успешно уничтожают войска РФ: Потери уже составили 23 800 человек

А количество сбитых украинскими защитниками самолетов врага уже приближается к 200.
ВСУ успешно уничтожают войска РФ: Потери уже составили 23 800 человек
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ продолжают успешно уничтожать российских оккупантов. Их потери в живой силе составляют уже 23 800 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Так, общие боевые потери захватчиков с момента полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, по 2 мая составляют:

  • 23 800 человек личного состава (+300 за прошедшие сутки).
  • 1 048 танков (+22 за сутки)
  • 2 519 боевых бронированных машин (+48)
  • 459 артиллерийских систем (+8)
  • 151 единиц реактивных систем залпового огня (+1)
  • 80 средств противовоздушной обороны
  • 194 самолета (+2)
  • 155 вертолетов
  • 1 824 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+28)
  • 271 беспилотник оперативно-тактического уровня (+26)
  • 38 единиц спецтехники (+6)
  • 84 крылатые ракеты

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В Генштабе подчеркивают, что больше всего потерь на протяжении прошедших суток противник нес на Изюмском направлении.

Напомним, ранее ВСУ показали видео успешной операции на Харьковщине.

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