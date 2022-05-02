Воины 53-й ОМБр Мономаха ликвидировали вражеских "гостей" и бронетехнику (фото)

В Генштабе ВСУ отметили, что украинские защитники улучшили украинский ландшафт, убрав незваных гостей в "удобрение".

В Генеральном штабе ВСУ показали наглядную работу по ликвидации российских захватчиков и преображении украинского ландшафта без "лишних элементов". Провели отличную работу воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Фото "до" и "после" появились на странице Генштаба в Фейсбуке.

Украинские защитники уничтожили незваных "гостей" из Бурятии и Алтайского края, превратив их в "удобрение" для украинского чернозема. Также воины ликвидировали вражескую технику. Сожженные остатки отправятся на переплав отечественным металлургам.

До и после удара бригады по российским позициям. / facebook.com/53brigade

До и после удара бригады по российским позициям. / facebook.com/53brigade

До и после удара бригады по российским позициям. / facebook.com/53brigade

Ранее мы писали, что российские боевики сами ломают собственные танки, чтобы не воевать с ВСУ. В перехвате СБУ оккупант рассказал, что в начале вторжения в их полку было 10 танков, однако в ходе боев остался всего один.