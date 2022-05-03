Данилов: Мирного договора с Россией не будет

Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в понедельник, 2 мая, заявил, что мирного договора с Россией не может быть - возможна только ее капитуляция. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. Чем скорее они это сделают, тем больше будет пользы для их страны", - отметил Данилов.

По его мнению, война не закончится быстро. Перелом в противостоянии Украины и России еще не произошел, "но он обязательно произойдет, учитывая объемы помощи, которые поступают в Украину".

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за продолжающихся зверств России в Украине риски того, что мирные переговоры полностью прекратятся, очень высоки.