На Донбассе ВСУ отбили 12 атак российской армии

Артиллерия ОТГ Восток уничтожила склад с боеприпасами. Потери россиян в живой силе составили 75 солдат.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 2 мая украинские военнослужащие отбили 12 атак армии России. Враг понес серьезные потери, сообщают в штабе Объединенных сил.

Так, в ходе боевых действий защитники уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь автомобилей врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

В свою очередь оперативно-тактическая группировка Восток информирует об одной неудачной попытке оккупантов совершить атаку. В результате уничтожены 75 российских солдат, два танка, шесть БМП, пять ББМ, одна артиллерийская система, два минометных расчета, три АТ, четыре дрона и одна единица спецтехники противника.

"Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", - добавили в ОТГ.

Как сообщалось, в Донецкой области украинские десантники уничтожили группу российского спецназа из Сибири.