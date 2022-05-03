На Донбассе ВСУ отбили 12 атак российской армии
На Донецком и Луганском направлениях за сутки 2 мая украинские военнослужащие отбили 12 атак армии России. Враг понес серьезные потери, сообщают в штабе Объединенных сил.
Так, в ходе боевых действий защитники уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь автомобилей врага.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
В свою очередь оперативно-тактическая группировка Восток информирует об одной неудачной попытке оккупантов совершить атаку. В результате уничтожены 75 российских солдат, два танка, шесть БМП, пять ББМ, одна артиллерийская система, два минометных расчета, три АТ, четыре дрона и одна единица спецтехники противника.
"Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", - добавили в ОТГ.
Как сообщалось, в Донецкой области украинские десантники уничтожили группу российского спецназа из Сибири.