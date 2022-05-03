Войска РФ круглосуточно атакуют Луганскую область – глава ОВА

Российские оккупанты хотят выйти к административной границе Луганской области.

Российские оккупанты круглосуточно атакуют позиции ВСУ и круглосуточно обстреливают населенные пункты в Луганской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, российские оккупанты сейчас атакуют практически по всей территории Луганской области. Они хотят захватить Рубежное, чтобы потом атаковать Северодонецк. При этом Гайдай не исключает, что оккупанты блокируют Северодонецк, как и Мариуполь.

Гайдай отметил, что противник наступает в направлении города Горское, который находится в Северодонецком районе. Населенные пункты этого района враг атакует круглосуточно.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Ценой больших потерь им удалось продвинуться на некоторых направлениях.

Ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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