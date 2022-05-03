На Запорожье идут бои возле Гуляйполя - ОВА

Также бои идут к востоку от Гуляйполя.

В Запорожской области продолжаются бои с российскими оккупантами в районе Гуляйполя и к востоку от него. Об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-служба Запорожской ОВА.

В сообщении говорится, что на оккупированных территориях Запорожской области в городах и селах активно развиваться сопротивление оккупантам. Враг несет потери.

Между тем, российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Запорожской области. Так, вчера, 2 мая, они обстреляли Орехово, в результате чего повреждено несколько зданий.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты сейчас делают акцент на захвате полностью Донецкой и Луганской областей. На остальных направлениях они действуют менее активно. В районе Южного Буга противник 2 мая вообще не вел активных боевых действий.

Ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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