РФ хотят присоединить южные земли Украины к аннексированному Крыму - ГУР

Оккупанты уже начали заказывать печатки и штампы для своей нелегитимной власти.

Рашисты уже придумали ”атрибуты” для оккупационной власти. / t.me/DIUkraine

​Российские захватчики хотят притянуть оккупированные территории Украины к составу РФ. О том, что в Кремле рассматривают такой вариант, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

РФ хочет включить захваченную южную территорию Украину в состав аннексированного Крыма и дальнейшей интеграции в экономическое пространство России.

О разработке данного плана сроком минимум до 2030 года объявил советник так называемого ”лидера” Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Также оккупанты пытаются переубедить местное население, что контроль установлен РФ ”окончательно”. 1 мая в Геничевске ”глава горсовета” Андрей Клочко поднял триколор. Однако мирные проигнорировали ”торжество”.

Приватные предприятия в Ростовской области получили заказ на изготовление печаток и штампов для оккупационной власти в Мариуполе. Среди инстанций, для которых изготавливают ”атрибуты”, - больницы, полиция, ЗАГС и админздания. И неважно, что большинство из них стерты с лица земли рашистсткой артиллерией.

На заказанных штампах есть надписи: ”Россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация”.

В июне подобные печатки планируют изготовлять для оккупированного Херсона.

Также в ГУР сообщают, что среди армейцев РФ распространяют информацию, что ”специальная военная операция” продлится до сентября 2022 года.

Ранее мы писали, что рашисты убили 220 детей с начала вторжения. Из-за войны пострадали 406 детей.