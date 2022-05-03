С начала войны РФ убила более 200 детей Украины

С начала вторжения пострадали 406 несовершеннолетних.

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала неутешительную статистику по поводу детей в войну. С начала полномасштабной войны Россия убила 220 несовершеннолетних.

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По состоянию на 8:00 утра 3 мая 2022 года, согласно данным Единого реестра досудебных расследований, а также источников, требующих подтверждения, из-за войны пострадали 406 детей.

Однако Денисова отмечает, что назвать точное количество пострадавших детей невозможно. Так как в городах Украины оккупанты ведут активные боевые действия.

Ранее мы писали о потерях российской армии в войне. За сутки ВСУ ликвидировали 400 рашистов, тем самым общее количество потерь личного состава - 24 200 человек.