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При отрицании агрессии РФ против Украины не будут давать украинское гражданство

В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №7339.
 |  Автор: Виталий Кулак
При отрицании агрессии РФ против Украины не будут давать украинское гражданство
Иллюстративное фото / facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/

Украина не будет предоставлять украинское гражданство лицам, отрицающим военную агрессию России против Украины. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №7339, свидетельствуют данные сайта парламента.

Проект закона также предлагает не давать украинское гражданство родственникам лиц, отрицающим военную агрессию России против Украины. Речь идет, в частности, про, например, отца, мать, дочь, сына, родных братьев и сестер лиц, отрицающих российскую агрессию.

Также предлагается не давать украинское гражданство лицам, которые отрицают распространение государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории.

Напомним, российские оккупационные войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области, но несут большие потери. ВСУ ведут оборонительные бои.

Ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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