Среди личных вещей ликвидированных боевиков был найден проездной билет, который уже врагу не понадобиться.

Украинские защитники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили подразделение российской армии.

Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA

Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA

Среди находок был электронный проездной билет на рейс Уфа - Чебаркуль. По иронии судьбы который оказался в один конец.

Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA

Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA

Ранее мы писали о потерях врага с начала вторжения. За последние сутки ВСУ уничтожили 400 боевиков, сделав статистику потерь личного состава РФ - 24 200 человек.