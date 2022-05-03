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Николаевская бригада показала, как ликвидировала подразделение врага (фото)

Среди личных вещей ликвидированных боевиков был найден проездной билет, который уже врагу не понадобиться.
Николаевская бригада показала, как ликвидировала подразделение врага (фото)
Николаевская бригада уничтожила подразделение ВС РФ. / facebook.com/79AMBUA

Украинские защитники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили подразделение российской армии.

Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA
Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA

Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA
Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA

Среди находок был электронный проездной билет на рейс Уфа - Чебаркуль. По иронии судьбы который оказался в один конец.

Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA
Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA

Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA
Найденные личные вещи убитых орков. / facebook.com/79AMBUA

Ранее мы писали о потерях врага с начала вторжения. За последние сутки ВСУ уничтожили 400 боевиков, сделав статистику потерь личного состава РФ - 24 200 человек.

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