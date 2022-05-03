Армия РФ потеряла с начала вторжения 24 200 личного состава

За сутки ВСУ пополнили статистику на 400 боевиков.

В Генштабе ВСУ назвали ориентировочные потери российской армии в полномасштабной войне против Украины по состоянию на 3 мая. Потери личного состава составляют 24 200 человек, это 400 рашистов за сутки.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что за сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Изюмском направлении.

Россияне стали беднее на 1062 танка (+14) и 2567 (+48) боевых бронированных машин.

У боевиков больше нет 475 (+16) артиллерийских систем и 162 (+10) РСЗО.

Говоря об авиации, российская армия потеряла 80 единиц средств ПВО, 194 самолета и 155 вертолетов.

Украинские силы ликвидировали 1843 (+19) автомобильной техники и автоцистерн, 10 (+2) кораблей/катеров.

У рашистов теперь нет 291 (+20) БПЛА и 30 единиц специальной техники. Также боевики потеряли 84 крылатых ракеты.

Потери врага по состоянию на 3 мая. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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