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На Киевщине поймали коллаборантов: давали врагам жилье, еду и информацию

Местный житель показал солдатам РФ маршрут к основным транспортным путям региона
На Киевщине поймали коллаборантов: давали врагам жилье, еду и информацию
Предателей, которые помогали российским военным, сейчас держат под стражей / EPA / UPG

В Киевской области поймали мужчину и женщину из-за подозрения в сотрудничестве с российскими военными. Об этом сегодня сообщили в Киевской областной прокуратуре.  

Во время оккупации села Бабинцы Бучанского района двое жителей добровольно предоставили оккупантам жилье. Они также их снабжали продуктами питания. И, как отметили в прокуратуре, “сливали” информацию о местных жителях, что позволяло солдатам РФ грабить дома.  

Помимо этого, мужчина показал российским военным маршрут к основным транспортным путям области. Сейчас подозреваемым уже избрана мера пресечения - содержание под стражей. 

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Мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим ВС РФ жилье / kobl.gp.gov.ua
Мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим ВС РФ жилье / kobl.gp.gov.ua

Мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим ВС РФ жилье / kobl.gp.gov.ua
Мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим ВС РФ жилье / kobl.gp.gov.ua

Отметим, что недавно в Винницкой области также был пойман коллаборант, гражданин РФ, который обсуждал с россиянами перемещение военной техники ВСУ по территории региона. 

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