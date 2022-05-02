На Виннитчине задержали гражданина РФ, "сливавшего" перемещения техники ВСУ
В Винницкой области пойман коллаборант, гражданин РФ, который не скрывает своего отношения к войне против Украины. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Винницкой области.
“Этот бывший военный российской армии, сознательно поддерживавший агрессию России против Украины, ожидал «руZZкий мир» и, вдобавок, еще и обсуждал с россиянами перемещение военной техники ВСУ по территории региона”, - сообщили в СБУ.
Проживал коллаборант недалеко от стратегического объекта критической инфраструктуры. По месту жительства сотрудники СБУ нашли документы, российские рубли, боеприпасы и обрез охотничьего ружья с патронами.
Правоохранители сейчас продолжают контрразведывательные проверочные мероприятия.
Напомним также, что в Одессе оккупанты готовили провокации ко 2 мая - восьмой годовщине со дня трагедии, произошедшей в здании профсоюзов. Были задержаны представители криминалитета и коллаборантов.
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