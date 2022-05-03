После вчерашней бомбардировки "Азовстали" погибли две мирные женщины
Полк "Азов" и лидер организации Андрей Билецкий обратились к мировому сообществу. Украинские защитники обороняют 68 дней в неравном бою блокадный город Мариуполь. Несмотря на то, что уже третий день сложно, но идет эвакуация из предприятия "Азовсталь", россияне не прекращают обстрел артиллерией, бомбами и авиацией.
"Азов" сообщает, что вчера российские захватчики массивно обстреливали авиацией. В результате погибли двое гражданских женщин.
Украинские защитники призывают мировое сообщество и украинскую власть срочно ввести режим прекращения огня и продолжить эвакуацию украинцев на безопасные территории Украины.
Ранее мы писали, что Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой Украины. Помимо военной помощи, премьер-министр Британии заявил, что Украина выиграет войну с РФ, и не одно поколение будет помнить героизм украинского народа.