После вчерашней бомбардировки "Азовстали" погибли две мирные женщины

Как только "эвакуация" закончилась, рашисты продолжают массивную бомбардировку предприятия в Мариуполе.

Полк "Азов" и лидер организации Андрей Билецкий обратились к мировому сообществу. Украинские защитники обороняют 68 дней в неравном бою блокадный город Мариуполь. Несмотря на то, что уже третий день сложно, но идет эвакуация из предприятия "Азовсталь", россияне не прекращают обстрел артиллерией, бомбами и авиацией.

"Азов" сообщает, что вчера российские захватчики массивно обстреливали авиацией. В результате погибли двое гражданских женщин.

Защитники показали последствия бомбардировок РФ по "Азовстали" 2 мая. / Полк Азов

Защитники показали последствия бомбардировок РФ по "Азовстали" 2 мая. / Полк Азов

Украинские защитники призывают мировое сообщество и украинскую власть срочно ввести режим прекращения огня и продолжить эвакуацию украинцев на безопасные территории Украины.

Защитники показали последствия бомбардировок РФ по "Азовстали" 2 мая. / Полк Азов

Ранее мы писали, что Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой Украины. Помимо военной помощи, премьер-министр Британии заявил, что Украина выиграет войну с РФ, и не одно поколение будет помнить героизм украинского народа.