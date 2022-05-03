"Украина победит”: Джонсон выступил перед ВРУ

Британец стал первым мировым лидером, который с начала полномасштабной войны обратился к парламенту Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил по видео-связи перед Верховной Радой Украины. Политик стал первым мировым лидером, который обратился к парламенту Украины после вторжения РФ. Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Джонсон заявил, что Украина победит в войне с Россией. Также премьер-министр объявил новый пакет военной помощи, включающий ракеты, радары контрбатарейной борьбы.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что британский чиновник признал провал Запада, который не ввел против страны-агрессора превентивные санкции.

По словам Гончаренко, после выступления Джонсона, к парламенту обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Гончаренко на фоне выступления Джонсона. / t.me/oleksiihoncharenko

Отметим, что правительство Британии заранее опубликовали выдержки из выступления Бориса Джонсона.

"Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент, как и ваш, продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ демонстрировал такое единство и решимость, что мы вспоминаем время величайшей опасности как наш звездный час. Это звездный час Украины, эпическая глава вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения," - обратился премьер-министр.

Чиновник подчеркнул, что будущие поколения будут помнить героизм украинцев, которые показали всему миру, что никакая сила агрессора не повлияет на силу свободного народа.

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