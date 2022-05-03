РФ два месяца готовилась к депортации украинцев – омбудсмен

Об этом рассказала украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Россия готовилась к массовой депортации украинских граждан как минимум за два месяца до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Об этом во время телемарафона рассказала украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в начале января 2021 года в разных регионах России начали составлять списки временных пунктов перемещения украинцев, которых вывезут из Украины.

Денисова подчеркнула, что у Украины сейчас нет данных, сколько конкретно украинцев российские оккупанты вывезли из Украины. Нет такой информации и у Красного Креста.

В самой России говорят, что к ним якобы добровольно выехало около 200 тысяч украинцев. На самом деле у граждан Украины просто не было выбора – им не давали выезжать на территорию, подконтрольную Украине.

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