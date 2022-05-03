Во Львове разоблачили мошенника, обманывавшего переселенцев

Ему, согласно УК Украины, грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители Львовской области разоблачили 25-летнего жителя Запорожья, который предлагал услуги по организацию перевозки беженцев, брал предоплату, а потом исчезал. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным досудебного следствия, фигурант размещал в социальных сетях фейковые объявления про услуги пассажирских перевозок. От клиентов он требовал предоплату на банковскую карту. После получения денег злоумышленник переставал выходить на связь и не выполнял взятые на себя обязательства.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. Ему уже сообщили о подозрении в преступлении.

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Напомним, ранее во Львовской области правоохранители разоблачили жителя Золочевского района, который изготавливал и продавал некачественные пластины для бронежилетов.

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