Разоблачен мошенник, продававший поддельные пластины для бронежилетов

Ему, согласно Уголовному кодексу Украины, грозит до 3 лет лишения свободы.

Во Львовской области правоохранители разоблачили жителя Золочевского района, который изготавливал и продавал некачественные пластины для бронежилетов. Об этом проинформировал Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным следствия, фигурант в марте 2022 года получил из-за границы для нужд военных пластины соответствующего стандарта для бронежилетов. Он их продал волонтерской организации за 60 000 гривен, хотя должен был бесплатно передать.

В дальнейшем злоумышленник договорился с волонтерской организацией на поставку еще бронепластин. Однако, так как пластины для бронежилетов были дефицитом, он самостоятельно изготовил пробную партию из 150 поддельных бронеплит. Поддельные бронеплиты он продал волонтерской организации.

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При проверке оказалось, что пластины не держат пули из автоматов калибра 5,45 и 7,62 мм. Они не соответствовали требованиям нормативов соответствующего класса защиты. Оказалось, что эти плиты были сделаны из обычного металла толщиной 8 мм.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы.

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Напомним, в Днепропетровской области сотрудники киберполиции разоблачили 22-летнего местного жителя, который продавал в Интернете несуществующую военную амуницию.

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Поддельные пластины для бронежилетов / npu.gov.ua